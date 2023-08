Donald Trump inculpé en Géorgie : qui est Fani Willis, la procureure en charge de l'enquête ?

Fani Willis ne choisit pas la facilité, elle s'attaque à des dossiers souvent complexes, dont un scandale de triche dans des écoles publiques d'Atlanta, des homicides et des affaires impliquant des membres de gangs. Elle poursuit notamment le rappeur d'Atlanta Young Thug en vertu de la loi dite "Rico", un texte généralement utilisé contre la mafia et les gangs. C'est sur cette législation visant la délinquance en bande organisée que s'est appuyée Fani Willis pour inculper Donald Trump et ses 18 co-accusés.

Donald Trump, lui, a fait une cible de choix de "Fani-La-Fausse", le sobriquet qu'il lui a attribué. "Enragée", partisane, "hors de contrôle", "très corrompue" et même "raciste"... L'ex-président et son équipe de campagne ont multiplié les attaques contre la procureure. Elle "a fait campagne et levé des fonds sur 'Je vais me faire Trump'", a grincé le milliardaire républicain sur sa plateforme, Truth Social. Donald Trump est allé jusqu'à laisser entendre pendant un meeting de campagne qu'elle avait eu une liaison avec un membre de gang.