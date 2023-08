"J'irai en Géorgie pour être arrêté" : Donald Trump se présentera jeudi devant un tribunal d’Atlanta

Jeudi à Atlanta, l'ancien président pourrait avoir à se soumettre à une procédure à laquelle il avait échappé lors des trois inculpations précédentes : prise des empreintes digitales et celle de deux photos, l'une de face et l'autre de profil. Un scenario inconcevable pour le milliardaire, qui a encore dénoncé lundi une "chasse aux sorcières" politique. Il en a profité pour décrire la procureure Willis comme "tordue, incompétente et très partisane".

Il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel est inculpé l'ancien président, qui brigue de nouveau la Maison Blanche. Les autorités lui avaient donné jusqu'à vendredi midi pour se présenter à la prison du tribunal du comté de Fulton, à Atlanta, la capitale de l'État.