États-Unis : Trump se propose d'être temporairement le nouveau "speaker" de la Chambre des représentants

"Malheureusement il ne connaît pas les règles de la Chambre qui stipulent que vous ne pouvez la diriger si vous êtes inculpé", a réagi l'ancienne représentante républicaine Barbara Comstock sur CNN, en écho aux inculpations au pénal dont l'homme d'affaires fait l'objet.

Pour rappel, Donald Trump, favori des républicains pour la présidentielle de 2024, doit être jugé à partir de mars prochain à Washington. Premier ex-président des États-Unis à être inculpé au pénal, il est accusé d'avoir manœuvré pour tenter d'inverser le résultat de l'élection de 2020, qu'il a perdue face au démocrate Joe Biden. Il est également poursuivi en Géorgie pour avoir tenté de manipuler l'élection de 2020, ainsi qu'à New York dans une affaire de fraudes comptables présumées liées à des paiements pour acheter le silence d'une actrice de films X. Il doit également être jugé en mai 2024 en Floride de gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. Enfin, avec ses deux fils Eric Trump et Donald Trump Jr, il fait l'objet d'un procès au civil à New York pour fraudes sur la valeur de ses actifs immobiliers.