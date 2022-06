États-Unis : qui est Clarence Thomas, juge de la Cour suprême à l'avant-poste de l'abrogation du droit à l'IVG ?

Publiquement silencieux, Clarence Thomas est peut-être le juge ayant des opinions parmi les plus radicales. Vendredi 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a remis en cause le droit à l'avortement, en autorisant chaque État à prendre position entre l'autorisation et l'interdiction. Sur les neuf juges de la Cour, cinq ont voté pour l'annulation de l'arrêt historique Roe v. Wade, protégeant l'IVG à travers les 50 États du pays. Parmi eux figure Clarence Thomas, 74 ans, dont plus de trois décennies dans le siège de juge à la Cour.

Clarence Thomas est arrivé à la Cour suprême américaine en octobre 1991, suite à sa nomination par le président républicain George H. W. Bush, à l'âge de 43 ans. Jusqu'alors, Clarence Thomas était juge à la cour d'appel des États-Unis du district de Columbia.

Pour autant, rien ne le prédestinait à rentrer dans les plus hautes sphères du pouvoir. En 1949, alors qu'il n'a qu'un an, son père l'abandonne. Clarence Thomas sera ensuite élevé par sa mère, cinq ans plus tard, sa maison est détruite par les flammes à la suite d'une négligence de son frère.

Par la suite, il songera à devenir prêtre avant d'être confronté à une institution où le racisme est encore très présent. Lors de ses études au collège, il fondera un syndicat étudiant soutenant les Black Panthers - mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine de gauche. À l'université, il évoluera vers le camp conservateur avant d'être diplômé de Yale, l'une des plus prestigieuses universités américaines.