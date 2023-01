Après 15 votes, Kevin McCarthy enfin élu président de la Chambre des représentants

Faire face à une Chambre hostile, mais désordonnée, pourrait se révéler être une aubaine politique pour Joe Biden, s'il confirme son intention de se représenter en 2024 -- décision qu'il doit annoncer dans les prochaines semaines. Faute de contrôler les deux chambres - ce qui était le cas depuis son investiture en janvier 2021, bien qu'avec une très mince majorité au Sénat - le président américain ne peut plus espérer faire passer de projets de loi majeurs. Mais avec un Sénat aux mains des démocrates, les républicains non plus.