États-Unis : après l'avortement, le droit d'accès à la contraception à son tour menacé ?

Dans le détail, Clarence Thomas cite Lawrence vs Texas de 2003, qui rend inconstitutionnelles les lois pénalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe, Obergefell vs Hodges, l'arrêt de 2015 protégeant le mariage pour tous, et donc Griswold vs Connecticut. D'après le juge, ces jurisprudences s'appuient sur la même disposition de la Constitution que celle, désormais invalidée, qui protégeait le droit à l'avortement. La Cour suprême a "le devoir de 'corriger l'erreur'" qu'elles avaient instaurées, a-t-il écrit.

Toutefois, il s'agit, pour l'instant, uniquement de l'opinion d'un juge - sur les neuf qui constituent le temple du droit américain -, et rien ne dit qu'il arrivera à l'imposer aux autres. La décision de vendredi elle-même, adoptée à la majorité des juges, écrit d'ailleurs noir sur blanc que "rien dans cet arrêt ne doit être interprété comme remettant en doute des jurisprudences sans lien avec l'avortement".