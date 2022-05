États-Unis : après la fusillade au Texas, l'éternel débat sur les armes à feu relancé

La tuerie survenue mardi au Texas, l'une des pires dans une école depuis des années, a replongé l'Amérique dans un cauchemar chronique et immédiatement relancé le débat sur les armes à feu, sans aucune perspective de débouchés. Cette effroyable fusillade, perpétrée par un jeune homme de 18 ans dans une école primaire d'Uvalde, près de la frontière mexicaine, a tué mardi 19 enfants, âgés tout au plus d'une dizaine d'années et un adulte.

"Il est temps de transformer cette douleur en action" a exhorté mardi, lors d'une adresse à la nation après le drame, le président Joe Biden, "écœuré et fatigué" par ces fusillades à répétition, un fléau endémique aux États-Unis. "Nous devons bien expliquer cela à tous les élus de ce pays : il est temps d'agir" pour mieux réguler les armes en Amérique, a-t-il lancé, dénonçant au passage "ceux qui empêchent ou repoussent ou bloquent des lois de bon sens sur les armes à feu". "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", s'est-il irrité.

"Trop, c'est trop", s'est emportée peu avant lui sa vice-présidente Kamala Harris. "Nous devons trouver le courage d'agir", a-t-elle ajouté à l'adresse du Congrès, impuissant ou réticent à légiférer malgré la litanie des massacres. "Cela ne se passe nulle part ailleurs qu'ici, aux États-Unis, et c'est un choix", a fustigé depuis l'hémicycle du Sénat américain le démocrate Chris Murphy. Le sénateur représente l'État du Connecticut, à jamais marqué par la fusillade de Sandy Hook, le 14 décembre 2012, quand un déséquilibré de 20 ans avait tué 26 personnes, dont vingt enfants âgés de 6 et 7 ans. Il a supplié ses collègues du Congrès de trouver un compromis pour adopter une loi nationale ambitieuse sur la question.