États-Unis : après le déraillement d'un train, la crainte d'une catastrophe sanitaire et écologique

Cela aurait pu être un simple fait divers. Le 3 février dernier, un train convoyant des produits chimiques inflammables a déraillé à East Palestine, une petite localité de l'Ohio, la faute à un essieu défectueux. Le déraillement a provoqué un énorme incendie, obligeant les autorités, en raison du risque d'explosion, à évacuer près de la moitié des résidents du village de 4800 âmes. Pour écarter ce danger, il a été décidé de procéder à des rejets "contrôlés" d'un des composés de la cargaison, le chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène utilisé dans la fabrication du plastique. Ce qui a libéré des fumées toxiques dans l'air.

Sa dispersion dans la nature suscite à la fois de la peur et de l'anxiété chez les riverains, qui ont été autorisés, dès le 8 février, à regagner leur domicile "en toute sécurité". Et pour cause, le chlorure de vinyle est un gaz incolore hautement inflammable, servant à une variété de produits en plastique et de matériaux d'emballage, qui peut lorsqu'il brûle, créer du phosgène, une substance hautement toxique qui a servi d'arme chimique durant la Première Guerre mondiale.