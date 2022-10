Après l'avortement, la Cour suprême américaine sur le point de menacer d'autres droits ?

Ces établissements, comme beaucoup d'autres, prennent en compte des critères ethniques pour assurer la diversité des étudiants et corriger la sous-représentation des jeunes noirs et hispaniques issue du passé raciste et ségrégationniste des États-Unis. Ces politiques, parfois qualifiées de "racisme à l'envers", ont toujours fait l'objet de contestations à droite mais jusqu'ici, les recours ont toujours échoué. Après avoir jugé à deux reprises que les universités pouvaient prendre en compte certains critères raciaux à condition qu'ils visent uniquement à assurer la diversité de la population étudiante, la Cour semble désormais prête à faire marche arrière.