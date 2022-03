Violences policières aux États-Unis : près de deux ans après la mort de George Floyd, où en est-on ?

Autre élément alarmant, les Afro-Américains sont toujours aussi touchés par ces dérapages policiers. "Ils représentent moins de 13% de la population américaine, mais sont tués par la police deux fois plus souvent que les Américains blancs", souligne le Washington Post.

Ils ont 2,9 fois plus de chances de se faire tuer que des personnes blanches, calcule Mapping Police Violence. Selon l'organisation, 264 personnes noires ont été tuées par des policiers en 2021. Soit 14 de plus qu'en 2020. Le Texas est l'État le plus touché par ce phénomène (26 morts), devant la Géorgie (23) et la Californie (21). À noter que plus de 95% des victimes sont des hommes, en majorité âgés de 20 à 40 ans.

Les autres minorités, comme les Hispano-Américains, demeurent également tués par la police à un taux disproportionné.