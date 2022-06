Assaut du Capitole : Trump a essayé de rejoindre l'émeute, révèle un témoignage explosif

Des révélations accablantes. Donald Trump savait que certains de ses partisans étaient armés quand il les a appelés à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021. Il a ensuite cherché à prendre le volant d'une voiture pour les rejoindre, selon un témoignage livré mardi 28 juin au Congrès.

Cassidy Hutchinson, une ancienne collaboratrice de la Maison Blanche, a dévoilé devant une commission parlementaire les faits et gestes précis de l'ancien président, accusé de "coup d'État" par cette commission, qui enquête depuis près d'un an pour faire la lumière sur les manœuvres précises de Donald Trump avant, pendant et après cet événement.

Selon cette jeune femme, Donald Trump a essayé de prendre le volant de la voiture présidentielle à un policier du Secret Service pour se mêler à ses partisans, qui marchaient vers le Congrès afin de tenter de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.