Auditions sur l'assaut du Capitole : "Il s'est passé quelque chose, c'est une vraie bombe à fragmentation"

"J'en ai rien à foutre qu'ils soient armés, ils ne sont pas là pour me faire du mal" : Donald Trump aurait appelé ses partisans à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021, avant de tenter de les rejoindre en voiture, sachant pertinemment qu'ils étaient armés. Tel est le récit accablant livré mardi par Cassidy Hutchinson, une ancienne collaboratrice de la Maison Blanche, devant une commission parlementaire dédiée à enquêter sur les manœuvres de l'ancien président américain pour faire invalider l'élection de son rival Joe Biden en 2020.

Lancée il y a près d'un an, cette commission accuse l'ex-dirigeant et son entourage d'avoir été au cœur d'une "tentative de coup d'État", avec pour point d'orgue la violente invasion du Congrès américain ce 6 janvier. Ce dernier témoignage, malgré les vifs démentis du principal concerné, vient renforcer leur thèse, déjà appuyée sur l'étude de 140.000 documents et plus de 1000 auditions. Ce revirement décisif entrainera très certainement des poursuites judiciaires contre Donald Trump, sans grande chance toutefois de le voir atterrir derrière les barreaux, analyse Jean-Eric Branaa maître de conférences en sciences politiques à Paris II-Assas et spécialiste des États-Unis.