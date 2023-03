Assaut du Capitole : six membres d'une milice d'extrême droite inculpés

Depuis l'attaque du 6 janvier 2021, plus de 950 partisans de l'ex-président républicain Donald Trump ont été arrêtés et inculpés pour avoir semé le chaos dans le siège de la démocratie américaine. Parmi eux, seuls 14 militants de groupuscules d'extrême droite - neuf membres des "Oath Keepers" et cinq "Proud Boys" - ont été accusés de "sédition", un chef passible de 20 ans de prison, qui implique d'avoir planifié l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement.