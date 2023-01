États-Unis : au moins 1176 personnes tuées par la police en 2022, un record

Près de trois ans après le décès de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis (Minnesota), qui avait suscité un immense mouvement de contestation, rien n'a, semble-t-il, changé. Ce constat est encore renforcé lorsque l'on sait que les personnes noires ont, statistiquement, trois fois plus de chances d'être tuées par la police que les personnes blanches. Entre 2013 et 2022, les premières totalisent 7,15 morts pour un million d'habitants contre 2,57 pour les secondes. Dans ce laps de temps, plus d'habitants noirs que de blancs ont été tués dans 48 des 50 plus grandes villes américaines. C'est particulièrement flagrant à Boston ou Minneapolis où 28 fois plus de noirs que de blancs sont décédés.

De même, lors du dernier exercice, à l'échelle nationale, les résidents noirs représentaient 24% des personnes tuées par les forces de l'ordre, alors qu'ils ne constituent que 13% de la population américaine.