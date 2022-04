États-Unis : au moins six morts et neuf blessés dans une fusillade à Sacramento

Une nouvelle fusillade aux États-Unis a fai au moins six morts et neuf blessés dans le centre-ville de Sacramento (Californie), a indiqué dimanche la police de la ville. Des journalistes du Sacramento Bee, un journal de presse locale, ont indiqué que la fusillade a eu lieu vers deux heures du matin, ce dimanche 3 avril. Le drame s’est déroulé dans une partie du centre-ville où sont situés de nombreux bars et restaurants.