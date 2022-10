États-Unis : une amibe "mangeuse de cerveau" infecte et tue un adolescent après une baignade

Les symptômes peuvent apparaître 1 à 12 jours après l'exposition. Aucun traitement efficace n'est connu. La mort, qui est souvent l'issue finale, intervient généralement dans les 5 premiers jours. "Il est mortel à 97%, mais évitable à 99%", a indiqué à AP Dennis Kyle, professeur de maladies infectieuses et de biologie cellulaire et directeur du Center for Tropical and Emerging Global Diseases de l'Université de Géorgie. "Vous pouvez vous protéger en ne sautant pas dans l'eau qui monte dans votre nez ou en utilisant des bouchons nasaux." Il est ainsi conseillé d'éviter de sauter ou de plonger dans des plans d'eau chaude, surtout en été, et de garder la tête hors de l'eau dans les sources chaudes ou d'autres "eaux géothermiques non traitées".