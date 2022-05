Pour 34,99 dollars, une jeune Texane achète une sculpture, qui s'avère être un buste romain inestimable

Voulant en avoir le cœur net, Laura Young décide de contacter deux maisons de vente aux enchères, Bonhams et Sotheby's, à Londres. Bien lui en a pris : toutes deux lui ont confirmé qu'il s'agissait en fait d'un véritable buste romain de la fin du Ier siècle avant J.-C ou du début du 1er siècle après J.-C, appartenant autrefois à la collection du roi Louis Ier de Bavière. Il a ensuite été authentifiée par l’administration bavaroise des palais, jardins et lacs appartenant à l’État.

Reste à savoir comment ce buste est arrivé au Texas. L'hypothèse la plus probable est que l'œuvre, qui était exposée au musée Pompejanum, à Aschaffenburg, en Allemagne, a été pillé par un soldat américain lorsque les forces alliées ont gravement endommagé ce musée en janvier 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Une découverte "douce amère" pour Laura Young, car cela signifie qu'elle n'est pas la propriétaire légitime de l'œuvre ; l'Allemagne n'ayant jamais vendu la pièce ni abandonné le titre. "Immédiatement, je me suis dit : 'OK, je ne peux pas le garder et je ne peux pas non plus le vendre. Le vol d'œuvres d'art, le pillage pendant une guerre, est un crime de guerre. Je ne peux pas en être partie prenante'".