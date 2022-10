États-Unis : auteur d'une fusillade dans un lycée, un adolescent était équipé de 600 balles

Le drame aurait pu devenir encore plus "horrible". Un adolescent armé, qui a tué lundi deux personnes dans son ancien lycée du Missouri, dans le centre des États-Unis, se trouvait en possession de 600 balles, a annoncé mardi la police locale. Âgé de 19 ans, Orlando Harris a tué une professeure de sport ainsi qu'une jeune fille de 16 ans et blessé sept autres personnes, avant d'être abattu par les forces de l'ordre lundi à Saint-Louis.

L'adolescent était armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15 et en possession de plusieurs chargeurs attachés à sa poitrine, en plus de ceux qu'il avait rangés dans son sac. "Il semble qu'il soit entré dans le bâtiment avec plus de 600 munitions sur lui", a déclaré le chef de la police locale, Mike Sack, lors d'une conférence de presse mardi. La réactivité des agents de police, qui ont indiqué être arrivés sur place quatre minutes après un appel d'urgence, a permis d'éviter un drame encore plus "horrible", a-t-il affirmé.