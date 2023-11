Avant de mourir d'un cancer à 38 ans, cette New-Yorkaise fait effacer des millions de dettes de patients

Casey McIntyre, une New-Yorkaise de 38 ans, est morte dimanche d'un cancer des ovaires. Avant son décès, elle a lancé une cagnotte qui a atteint des millions de dollars. La somme devra permettre d'effacer les dettes médicales d'autres patients.

Casey McIntyre n'emportera pas sa fortune dans sa tombe. Au contraire. Avant de mourir, cette New-Yorkaise décédée le dimanche 12 novembre d'un cancer des ovaires, avait prévu de lancer une cagnotte. Pas pour son propre traitement, mais pour tous les autres. Un appel à la générosité qui a permis de collecter suffisamment d'argent pour effacer une ardoise de plusieurs millions de dollars de dettes médicales.

Une ardoise d'au moins 17 millions de dollars effacée

Tout a commencé avec un texte posthume. Dans une "note à [ses] amis", publiée par son mari ce mardi, cette Américaine de 38 ans débute par ces mots : "Si vous lisez ceci, je suis décédée". "J'ai aimé chacun d'entre vous de tout mon cœur et je vous le promets, je savais à quel point j'étais profondément aimée", continue-t-elle, dans une publication accompagnée de plusieurs photos dont celle de sa petite fille, âgée de 18 mois. Avant de poursuivre sur les "dispositions" qu'elle a pris avant son décès lié à un cancer des ovaires de stade 4. "Pour célébrer ma vie, j'ai prévu de racheter la dette médicale d'autres personnes et l'effacer." "J'ai été très chanceuse d'avoir accès aux meilleurs soins médicaux possibles au Centre de cancérologie Sloan Kettering et je sais parfaitement que de nombreuses personnes dans notre pays n'ont pas accès à des soins de bonne qualité", explique cette éditrice de livres à New York, dans un texte accompagné d'un lien.

Un lien qui amène vers une cagnotte, dont l'objectif initial était de récolter 20.000 dollars. C'était sans compter sur l'engouement provoqué par cette initiative. En quatre jours, ce sont près de 180.000 dollars (164.000 euros) qui ont été amassés. De quoi effacer au moins 17 millions de dollars de dettes, selon l'ONG RIP Medical Debt qui héberge la cagnotte. L'association affirme en effet que pour chaque dollar donné, ce sont environ 100 dollars qui sont pris en charge.

Dans la presse américaine, le mari de Casey McIntyre explique qu'ils ont eu cette idée en mai dernier, lorsque sa femme a évité une première fois de succomber à son cancer. "Ce qui nous a interpellés, Casey et moi, c'est qu'il existe des traitements efficaces contre le cancer que certaines personnes ne peuvent pas se payer", a-t-il argué. "Au lieu de rêver d'un traitement contre le cancer, et si nous pouvions tout simplement aider les personnes qui croulent sous les dettes médicales ?".

C'est donc à lui qu'est revenue la lourde charge, six mois plus tard, de publier les derniers mots de sa femme. Un texte qu'il conclut par ses propres adieux. "Repose en paix Casey", écrit Andrew. "Nous trouvons du réconfort en sachant que tu es en paix. Tu es libre. On t'aime"