États-Unis : avant un vote au Sénat, les élus démocrates défendent le droit à l'avortement

La lutte se poursuit. Les démocrates américains ont affiché, dimanche, leur détermination à défendre le droit à l'avortement, menacé par la Cour suprême, quelques jours avant un vote - très symbolique - cette semaine au Sénat.

Ce mercredi, l'institution doit se prononcer sur une loi fédérale garantissant le droit à l'avortement, selon le chef des démocrates à la chambre haute, Chuck Schumer. Ce vote devrait être avant tout symbolique. La majorité des démocrates y est trop étroite pour leur permettre d'adopter un tel texte. Il leur faudrait en effet une majorité augmentée de 60 voix sur 100. La seule autre option dont les défenseurs du droit à avorter disposent actuellement serait de modifier les règles du Sénat pour faire passer une telle loi à la majorité simple.

Mais pour l'heure, les républicains et une poignée d'élus du camp de Joe Biden s'opposent à ce scénario. La sénatrice démocrate, Kirsten Gillibrand, a toutefois promis de se battre afin que le droit à l'avortement reste garanti, promettant de "ne pas abandonner". "C'est le plus grand combat d'une génération." "Nous serions des demi-citoyennes selon cette décision. Et si cela devient une loi, cela changera les fondements de l'Amérique", a-t-elle affirmé.