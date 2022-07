États-Unis : avec la sécheresse, des cadavres refont surface dans un lac près de Las Vegas

La police de Las Vegas enquête toujours sur le cadavre découvert sur une rive asséchée du lac Mead. Mais le vice-président du Mob Museum a déjà quelques idées sur l'identité de la victime. Selon lui, il pourrait s'agir de Jay Vandermark, qui travaillait au StarDust Hotel, géré à l'époque pour le compte de la mafia de Chicago par Frank Rosenthal. Ce dernier détournait une partie des recettes, jusqu'à ce qu'il attire un peu trop l'attention des autorités. Son acolyte, Jay Vandermarl, a disparu peu après.

Le squelette pourrait également être un certain Harry Pappas, lui aussi lié à la mafia de Chicago. Chargé d'organiser des promenades en bateau sur le lac Mead pour les riches clients du StarDust, il s'est évanoui dans la nature, appuie Geoff Schumacher, relayé par l'AFP. Juste avant sa disparition, "il a dit à sa femme qu'il allait déjeuner avec une personne intéressée par l'achat de son bateau. On ne l'a jamais plus revu", ajoute-t-il.