États-Unis : Amazon va aider financièrement ses employées qui devraient voyager pour avorter

Justement très implantée dans cet État, la multinationale Amazon a donc annoncé, via un message interne, qu'elle payerait jusqu'à 4000 euros de frais de voyage (déplacement et hébergement) par an pour les traitements non disponibles dans un rayon de 161 kilomètres du domicile, dont l'avortement fait partie.

L'université du Texas située à Austin a montré dans une étude qu'un nombre important de femmes sort de l'état pour pratiquer une IVG. "Entre septembre et décembre 2021, une moyenne de 1391 Texanes par mois ont effectué des avortements dans des établissements hors de l'État."