États-Unis : une adolescente de 16 ans jugée trop "immature" pour avorter en Floride

À la suite de cette décision, les réactions n'ont pas manqué. "Dans quel monde une personne de 16 ans est trop immature pour se faire avorter, mais assez mature pour porter et élever un enfant ?", a questionné sur Twitter l'élue démocrate de l'Ohio Joyce Beatty, appuyée par ses collègues Bonnie Watson Coleman du New Jersey et Katherine Clark du Massachusetts.

"C'est un exemple dangereux et terrifiant de la guerre faite aux femmes par la Floride", a tancé l'élue démocrate de cet État du sud-est des États-Unis, Lois Frankel, qui a jugé la décision "inacceptable" et a appelé à "combattre pour la santé, la sécurité et la liberté des femmes". De nombreux internautes ont par ailleurs exprimer leur colère sur les réseaux sociaux, certains reprenant un hashtag appelant à boycotter la Floride.