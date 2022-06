Avortement, prières dans les écoles... La Cour suprême multiplie les décisions conservatrices

En 2015, les autorités scolaires lui avaient demandé de s'abstenir, s'appuyant sur un article du premier amendement de la Constitution. Ce dernier interdit à l'État, et à ses employés, d'encourager "l'établissement" d'une religion, c'est-à-dire de la financer ou de favoriser sa pratique. Devant le refus de l'enseignant, les autorités n'ont pas renouvelé son contrat. Il avait alors saisi la justice, s'appuyant sur une autre disposition du premier amendement qui garantit, elle, la liberté de religion et d'expression.

Après avoir perdu en première instance et en appel, Joseph Kennedy a donc obtenu raison lundi devant la Cour suprême. "Une entité gouvernementale a voulu punir un individu pour une pratique religieuse brève, calme et personnelle", "la Constitution n'impose ni ne tolère ce genre de discrimination", a écrit le juge Neil Gorsuch au nom de la majorité conservatrice. De quoi irriter ses trois collègues progressistes : ils ont reproché aux six juges conservateurs d'avoir "déformé les faits" du dossier. Selon eux, les prières de l'entraîneur n'étaient pas "personnelles et discrètes", mais "démonstratives". Fait rare, ils ont joint une photo du coach, entouré comme un messie par ses élèves, pour appuyer leur propos.