E.coli : scandale et contaminations dans une célèbre chaine de restaurants américaine

Dans le détail, 19 infections ont été signalées dans l'Ohio, 15 dans le Michigan et deux en Pennsylvanie. Un cas supplémentaire a été signalé dans l'Indiana. Trois des cas au Michigan impliquent des personnes atteintes d'un type d'insuffisance rénale appelé syndrome hémolytique et urémique. Le nombre de malades pourrait toutefois être plus important, selon le CDC. E.coli est une bactérie présente dans la nature. Si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées dans une chaîne de production, elle peut contaminer la viande, le lait ou encore les légumes et les céréales arrosés avec de l'eau souillée.