Les Obama de retour à la Maison Blanche : leurs portraits officiels enfin dévoilés

Joe Biden a rétabli la tradition ce mercredi. Donald Trump n'avait jamais voulu accueillir Barack et Michelle Obama pour dévoiler leurs portraits à la Maison Blanche, rompant avec l'usage qui veut que tous les anciens présidents et leurs épouses soient accueillis par leurs successeurs au 1600 Pennsylvania Avenue pour cette cérémonie. Un mandat plus tard, l'actuel président des Etats-Unis a tenu à renouer avec cette coutume.