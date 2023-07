Une fillette brûlée par des nuggets, McDonald's condamné à verser plus de 700.000 euros

Une somme colossale. Le géant de la restauration rapide McDonald's et l'un de ses franchisés ont été condamnés à verser 800.000 dollars - soit 713.000 euros - de dommages et intérêts en raison de brûlures causées par un nugget de poulet.

Si le jugement a été rendu en mai dernier, les faits se sont produits en 2019. Olivia, alors âgée de 4 ans, est assise à l'arrière de la voiture de sa mère, qui commande un menu enfant au drive d'un restaurant McDonald's de la ville de Tamarac, en Floride. La fillette déballe son repas et un nugget, chaud, tombe sur sa cuisse. Il se coince entre le siège auto et la peau de l'enfant pendant deux minutes. D'après la plainte déposée par ses parents, les morceaux de poulet frit "étaient déraisonnablement et dangereusement chauds et ont causé des brûlures à la peau et à la chair autour des cuisses", d'Olivia, la laissant "marquée", rapporte CNN.