Washington : un tireur blesse quatre personnes puis se suicide

De nouvelles victimes par arme à feu aux États-Unis. Après avoir blessé par balles quatre personnes, un tireur, dont l'identité n'a pas été révélée, s'est suicidé ce vendredi 22 avril. Il avait déclenché un spectaculaire déploiement de forces de sécurité dans un quartier aisé de Washington, et était sur le point d'être arrêté, ont indiqué des membres de la police.

"Le suspect que nous pensons être responsable de cela est maintenant décédé", a confirmé le chef de la police de Washington, Robert Contee. Selon lui, l'individu s'est donné la mort alors que la police venait de faire irruption dans son appartement, situé au cinquième étage d'un immeuble. Au même moment, les enquêteurs ont découvert "un dispositif de type sniper avec un trépied", au moins six armes à feu - dont des fusils d'assaut à lunette - et "de nombreuses munitions". Si pour l'heure, le mobile du tireur reste inconnu, "son intention était évidemment de tuer et de blesser des membres de notre communauté", a-t-il ajouté.