Joe Biden a-t-il vraiment remis une médaille à l'envers à un ancien combattant ?

Le 5 juillet, Joe Biden a bien remis la médaille d'honneur à quatre soldats de l'armée pour leurs actes pendant la guerre du Vietnam. Parmi eux, Dwight W. Birdwell, décoré pour avoir repoussé un assaut et évacué des blessés sur une base aérienne de Saigon, en 1968. Pour cet acte d'héroïsme, il a reçu la plus haute distinction militaire du pays. Or, celle-ci a une forme bien particulière, comme le montre les photos ci-dessous, mises en ligne sur le compte Twitter de Joe Biden.