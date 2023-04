États-Unis : quatre morts et huit blessés par balles dans une banque du Kentucky, le tireur "neutralisé"

Un tireur a ouvert le feu lundi matin à Louisville, principale ville du Kentucky, et a fait quatre morts et huit blessés, ont annoncé les autorités de cet État du centre-est des États-Unis. Le suspect, désigné plus tôt comme un "assaillant en action" à l'origine de "plusieurs victimes", a finalement été "neutralisé", a indiqué la police sur Twitter, avant de préciser qu'il était "décédé". La police cherche à déterminer s'il "s'est donné la mort par balle", ou "s'il a été tué par des agents".

D'après CNN, deux policiers, touchés lors de cet échange de coups de feu, font partie des huit blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Deux d'entre eux, dont un policier, se trouvent dans un état critique, a déclaré Paul Humphrey, un responsable de la police de la ville.