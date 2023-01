Cinq policiers inculpés à Memphis pour le meurtre de Tyre Nichols, Afro-Américain de 29 ans

Eux dénoncent un "passage à tabac, pur et simple, sans interruption, de ce jeune homme pendant trois minutes", selon Me Antonio Romanucci. Ce qui s'est passé était "inadmissible" et "criminel" et "n'aurait pas dû se produire", a martelé de son côté David Rausch, directeur du bureau d'enquête du Tennessee, se disant "choqué" et "écœuré" par ce qu'il a vu. "En un mot, c'est absolument épouvantable."

Le drame a même pris une tournure politique depuis l'intervention du président américain Joe Biden. Jeudi, il a réclamé une "enquête rapide, complète et transparente", tout en appelant ses concitoyens au calme. "Au moment où les Américains portent le deuil, où le ministère de la Justice mène son enquête, et où les autorités continuent leur travail, je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques", a-t-il indiqué dans un communiqué. "La colère est compréhensible, mais la violence n'est jamais acceptable."