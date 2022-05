"Combien d'enfants devront mourir ?" : l'appel des familles des victimes de Sandy Hook après la fusillade au Texas

Une nouvelle tuerie dans une école mardi au Texas a ravivé le douloureux souvenir d'un massacre survenu il y a bientôt dix ans. Le 14 décembre 2012, l'école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut, avait été le théâtre d'une fusillade qui avait traumatisé l'Amérique : un jeune homme déséquilibré âgé de 20 ans avait tué 26 personnes, dont vingt écoliers âgés de six et sept ans, avant de se suicider. Les familles des victimes ont adressé leur soutien aux proches des 19 enfants abattus mardi à Uvalde par un garçon de 18 ans, à peine plus jeune que le meurtrier de leurs propres enfants.

Elles ont aussi appelé à durcir rapidement le contrôle sur les armes à feu, un débat qui déchire l'Amérique et que cette nouvelle fusillade est venue relancer. Parmi elles, Nicole Hockley, qui a perdu son fils dans la tuerie et a ensuite fondé l'association Sandy Hook Promise, qui lutte contre les fusillades dans les écoles en appelant à identifier des signes avant-coureurs d'isolement ou de violence chez certaines personnes. Elle a déclaré qu'elle connaissait la douleur "indicible" que ressentaient les parents des victimes et a appelé les responsables politiques à agir, relève The Guardian.

"Combien d'enfants devront mourir avant que les politiciens cessent de se soucier autant de leur carrière politique que de leurs électeurs et de la vie des enfants ? Ces fusillades sont partout", a-t-elle écrit dans USA Today. Neil Heslin, dont le fils Jesse Lewis, six ans, a également perdu la vie pendant la fusillade, a déclaré au New York Times qu'il se sentait vaincu. "Je crois que c'est là quelque chose dans notre société dont nous savons qu'elle se reproduira, encore et encore". À suivre la couverture médiatique de ce nouveau drame, "c'était presque comme si Sandy Hook se répétait instantanément", a-t-il raconté.