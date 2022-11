États-Unis : comment certains États républicains tentent de dissuader les minorités de voter

Porte après porte, ils tentent de convaincre les indécis. À Sandy Springs, en Géorgie, des militants démocrates se sont déplacés en famille, pour encourager les citoyens à voter de façon anticipée, comme cela est possible aux États-Unis. S'ils montrent autant de ferveur, c'est que la Géorgie a adopté en mars 2021 une loi qui complique l’accès au vote, les élections américaines étant gérées au niveau local. Dans cet État au passé esclavagiste, et historiquement républicain, les démocrates remportent de plus en plus de victoires : Joe Biden a raflé 88% du vote noir en 2020.

À l'approche des élections de mi-mandat du 8 novembre, qui débuteront mardi, le vote des minorités représente donc un enjeu crucial. "La Géorgie est le seul État américain où le vote noir peut changer le cours d'une élection", assure Dontaye Carter, responsable local du parti démocrate et lui-même militant noir, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "C'est pour cela que l'on frappe aux portes, rien n'est joué d'avance. On a beau être visé par cette loi, on peut peser sur ce scrutin", poursuit-il.