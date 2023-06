États-Unis : comment des agents du FBI ont repéré un soldat américain qui pensait aider Daech

Une affaire digne d'un roman d'espionnage. Cole Bridges, un militaire américain de 22 ans, encourt 40 ans de prison. En cause, ses agissements à l'époque où il était en poste : ce soldat aurait transmis des informations à l'État islamique. Il s'agissait en réalité d'agents du FBI, sous couverture.

Selon l'accusation, l'individu a d'abord été un lecteur de propagande djihadiste en ligne. En octobre 2020, il a commencé à discuter avec celui qui était donc un agent du FBI et lui a "fourni entraînement et conseils" pour notamment attaquer "des cibles potentielles à New York". Il donne ensuite des conseils pour faire un maximum de dégâts et de victimes en attaquant l'armée américaine au Moyen-Orient.