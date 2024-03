États-Unis : comment un chewing-gum a permis de résoudre un crime, 40 ans après les faits

En janvier 1980, le corps de Barbara Tucker est retrouvé dans l'Oregon, aux États-Unis. Quarante ans plus tard, un suspect a été confondu grâce à son ADN retrouvé sur un chewing-gum. Robert Plympton a fait appel de sa condamnation pour le meurtre de la jeune étudiante.

L'ADN a parlé, quarante-quatre ans après le meurtre. Un chewing-gum qui avait été retrouvé sur les lieux d'un crime non élucidé dans l'Oregon, aux États-Unis, a conduit à l'arrestation et à la condamnation de Robert Plympton, accusé d'avoir tué Barbara Tucker, une jeune étudiante de 19 ans. Dans un communiqué publié le lundi 18 mars, les autorités reviennent sur cette enquête hors norme.

L'ADN était celui d'un homme roux

Le 15 janvier 1980, la jeune femme avait été "kidnappée, agressée sexuellement et battue à mort", comme l'écrit le communiqué du procureur du comté de Multnomah. À l'époque, des témoins avaient vu une femme apparemment en détresse "agitant les bras" alors qu'elle avait le "visage ensanglanté". Un autre étudiant assurait avait "vu un homme regarder à travers les buissons à côté du parking" du collège de Mount Hood, où étudiait la victime, dont la photo montre une jeune femme souriante aux cheveux bouclés. Son corps avait été découvert le lendemain matin, près d'un parking, par des étudiants qui se rendaient en cours. Mais malgré la présence de plusieurs témoins oculaires, dont l'un évoquait deux silhouettes, l'enquête n'avait jamais abouti.

Jusqu'à ce mois de mars 2021. Quand les enquêteurs ont rouvert ce "cold case". Dans son communiqué, le procureur explique que des prélèvements effectués lors de l'autopsie de la victime ont été ressortis pour établir le profil ADN du suspect. Une entreprise basée en Virginie et spécialisée dans la technologie de l'ADN a ainsi pu réaliser une "prédiction phénotypique instantanée", soit un test permettant de deviner les traits physiques d'une personne sur la base de son information génétique. Une étape qui s'est révélée "déterminante dans cette affaire", selon Cece Moore, la généalogiste généticienne chargée de l'affaire, citée par CNN. Car c'est cette méthode qui a permis de découvrir que l'individu dont on avait retrouvé l'ADN sur Barbara Tucker était roux. Et identifier Robert Plympton comme le suspect principal.

Les enquêteurs ont ensuite pu utiliser cette piste pour mettre sous surveillance le suspect. Une filature au cours de laquelle ils ont pu collecter son ADN sur un chewing-gum qu'il avait craché. Confondu par son ADN, l'homme de 60 ans a été arrêté le 8 juin 2021.

Ce cold case résolu grâce à un bout de chewing-gum illustre que plus de 40 ans après, les nouvelles technologies permettent d'élucider des meurtres anciens restés jusqu'alors inexpliqués. "Ces affaires ne sont ni perdues ni oubliées par notre service", a rappelé le chef de la police de l'époque, Claudio Grandjean, dans un communiqué publié après l'arrestation du principal suspect. "Chacun d'entre eux représente une personne pour nos officiers, et leurs histoires tragiques sont transmises de génération en génération dans l'espoir d'honorer un jour leurs noms et de donner un sens à la justice". Condamné le 15 mars pour le meurtre de ma jeune étudiante, Robert Plympton a fait appel. Une nouvelle audience est prévue pour le mois de juin.