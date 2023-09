États-Unis : comment une simple arrestation a mené le FBI sur les traces d'une secte sataniste pédocriminelle

Tout a commencé en novembre 2021. Dans le quartier de Queens, le logement d'un jeune homme de 23 ans est perquisitionné par les forces de l'ordre. Selon le récit du Guardian, c'est une source anonyme qui a signalé aux agents du FBI un certain nombre de contenus sur les réseaux sociaux particulièrement insoutenables. Publiés par un certain Angel Almeida, qui agissait derrière un alias, ils contenaient des images de violences à l'égard d'enfants ou d'animaux et des messages de soutien à Dylann Roof, ce suprémaciste blanc qui a massacré neuf personnes à Charleston, en 2015. Sur un autre cliché, il s'affichait fièrement, torse nu, fusil de chasse à la main.

Lors de la perquisition au domicile du jeune homme, les enquêteurs trouvent une arme de poing et des munitions. Mais en cherchant plus loin, ils découvrent un homme attiré par le culte de Satan. Sa bibliothèque regorge d'ouvrages relatifs à l'Ordre des Neuf Angles. Sur son mur, un drapeau noir aux couleurs de ce culte satanique. Organisation née dans les années 60 qui promeut le culte ésotérique de Hitler et embrasse des éléments du suprémacisme blanc, elle est classée comme idéologie terroriste par les États-Unis. Les forces de l'ordre retrouvent également une "alliance de sang", un document satanique représentant un personnage encapuchonné entouré de symboles ésotériques et enduit d'un liquide similaire à du sang.