"Suis-je le prochain ?" : après la tuerie d'Uvalde, la colère contre le lobby des armes

Si le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a choisi finalement de ne pas se montrer à la convention, le démocrate Beto O'Rourke est venu soutenir le camp d'en face. Car si les adhérents de la NRA, parmi les quelque 5 millions que compte l'organisation, se pressent à Houston, les opposants à la libre circulation des armes à feu y affluent également en nombre, munis pour certains de pancartes sans équivoque, "Kevlar should not be a school supply" ("Le gilet pare-balle ne devrait pas être une fourniture scolaire"), par exemple.