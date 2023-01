États-Unis : des documents classifiés retrouvés chez l'ancien vice-président Mike Pence

Pas de quoi atténuer la confusion autour des archives américaines. Des documents classés confidentiels ont été retrouvés au domicile de Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, a annoncé mardi un influent élu républicain du Congrès. "L'ancien vice-président Mike Pence nous a informés aujourd'hui de la découverte de documents classés confidentiels dans sa maison de l'Indiana", a déclaré dans un communiqué James Comer, qui supervise l'enquête parlementaire ouverte après la découverte de dossiers de cette nature chez le président Joe Biden.

Mike Pence "est d'accord pour coopérer pleinement avec les investigations du Congrès", a ajouté celui qui préside la commission de supervision de l'exécutif à la Chambre des représentants. Sa "transparence contraste avec l'attitude des collaborateurs de Joe Biden à la Maison Blanche, qui continuent de faire de la rétention d'information", a-t-il assené.

Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l'espionnage, interdit de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.