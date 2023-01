États-Unis : des documents secrets retrouvés dans un ancien bureau de Biden, Trump s'indigne

"Quand est-ce que le FBI va perquisitionner les nombreuses résidences de Joe Biden, voire même la Maison Blanche ?", a réagi Donald Trump dans un communiqué. Son fils s'est également indigné sur Twitter : "Biden a conservé des documents classifiés de l'administration Obama qu'il, en tant que vice-président, n'aurait pas eu la capacité de déclassifier et je n'ai pas encore entendu parler de l'équipe de sauvetage des otages du FBI qui a fait une descente dans l'une de ses maisons ? Pourquoi le double standard ?" Une référence à la perquisition par le FBI de la résidence de Donald Trump, en Floride, afin de mettre la main sur des milliers de documents, dont certains classés secret-défense et emportés par l'ancien président à son départ de la Maison Blanche. Il avait jusque-là refusé de les restituer aux Archives nationales.

Pour Corentin Sellin, l'historien et spécialiste des États-Unis, cette nouvelle découverte "ruine pour Biden l'argument politique d'un comportement exceptionnellement anormal de Trump avec ses propres archives classifiées. Que des documents classifiés de Joe Biden se promènent hors des archives nationales est tout autant répréhensible aux yeux de la loi". Mais d'après CNN, ces deux découvertes comportent des différences majeures. Ainsi, 12 documents au total ont été retrouvés dans l'ancien bureau de Joe Biden, contre plus de 160 au domicile de son prédécesseur. De plus, Joe Biden a d'ores et déjà indiqué coopérer avec les autorités compétentes, à l'inverse de Donald Trump à l'époque.