Un décès et plusieurs cas de cécité : des gouttes pour les yeux suspectées aux États-Unis

C'est la première fois que les Etats-Unis sont confrontés à une telle épidémie. Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale du pays, ont identifié 68 patients dans 16 États porteurs d'une souche rare de Pseudomonas aeruginosa, autrement connu sous le nom de bacille pyocyanique, souvent responsable de maladies nosocomiales. Or, la plupart des patients infectés ont déclaré avoir utilisé des gouttes pour les yeux et des larmes artificielles, précisent les CDC.

L'un d'eux est décédé à la suite de l'infection tandis que huit autres ont subi une perte de vision et quatre ont subi une ablation chirurgicale du globe oculaire.