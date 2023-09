Des membres de la sécurité de Zelensky ont-ils provoqué une bagarre dans un bar aux États-Unis ?

La vidéo est composée d'illustrations, d'images d'une rixe devant un bar suivie de l'intervention des forces de l'ordre et de la vidéosurveillance à l'intérieur de l'établissement. Le texte précise que les événements se seraient déroulés le 21 septembre, soit, deux jours après le discours de Zelensky devant l'Assemblée générale des Nations unies, à New York. Or, l'établissement en question, le Campbell Bar, se situerait à quelques centaines de mètres du siège de l'ONU. À en croire le logo en haut à droite de l'image, la vidéo aurait été réalisée par le média USA Today.

Une recherche par mots-clés permet de retrouver un article du quotidien américain à ce sujet. Sauf que celui-ci dément formellement l'authenticité de cette vidéo. "La vidéo mentionne le logo USA Today et est produite dans un style similaire, mais elle n'a pas été créée par USA Today", lit-on sur le site du média américain, qui n'a d'ailleurs "publié aucune vidéo ni aucun article faisant état d'un tel incident". Et pour cause, celui-ci n'a tout simplement jamais eu lieu.