VIDÉO - Des militants écologistes recouvrent de peinture "La petite danseuse" de Degas

L'art visé par des militants écologistes. Des activistes pour le climat ont mené, jeudi 27 avril, une action coup de poing contre la sculpture de "La petite danseuse de quatorze ans" d'Edgar Degas, exposée à la National Gallery of Art, l'un des grands musées des États-Unis. Protégée par une cage de plexiglas, qu'ils ont maculée de peinture rouge et noire, l'œuvre originale en cire de l'artiste, peintre, graveur, photographe, naturaliste et impressionniste français "a été attaquée par des manifestants", a indiqué le musée située à Washington. Il s'agit de l'une des premières actions de ce genre en Amérique du Nord.

Dans un communiqué, mis en ligne sur son site, l'institution a indiqué la sculpture "d'une valeur inestimable" a été retirée des salles d'exposition pour "évaluer d'éventuels dégâts" qu'elle aurait subis. "Nous dénonçons catégoriquement cette attaque physique contre l'une de nos œuvres d'art", a réagi le National Gallery of Art, précisant que le FBI participait à l'enquête.