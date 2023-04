États-Unis : des pom-pom girls se trompent de voiture, le propriétaire leur tire dessus

Armé comme de nombreux habitants du Texas, celui-ci s’est ensuite approché d’Heather et de ses trois amies, elles aussi pom-pom girls, qui s’étaient assises dans une autre voiture. "J’ai vu l’homme sortir du côté passager, et j’ai baissé ma fenêtre pour tenter de m’excuser", a relaté Heather Roth à la chaîne locale KTRK. "Il a alors brandi son arme et a commencé à nous tirer dessus".