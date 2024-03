Des rats "défoncés" à la marijuana font vivre un calvaire à un commissariat de La Nouvelle-Orléans

Des rongeurs infestent le siège de la police de La Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de Louisiane. La cheffe de la police locale, qui plaide pour un déménagement du QG actuel, insalubre, a révélé, lundi 11 mars, que les rats "mangent la marijuana" saisie et stockée dans la salle des preuves.

Ils dévorent en douce la drogue saisie. La cheffe de la police de La Nouvelle-Orléans, Anne Kirkpatrick, a fait sensation, lundi 11 mars, en révélant la présence de rats goinfres de stupéfiants qui sévissent dans la salle des pièces à conviction du commissariat principal de la "Big Easy". "Les rats mangent notre marijuana. Ils sont tous défoncés", a-t-elle lancé devant une commission du conseil municipal.

Des agissements qui ne seraient pas sans conséquence sur les affaires pénales. Les rongeurs pourraient compromettre des preuves, avec une contamination par des excréments.

Plaidant pour un déménagement du QG de la police de cette ville de Louisiane près de 400.000 habitants, en raison de l'état de dégradation du bâtiment actuel, construit en 1968, l'actuelle surintendante du département a déploré une insalubrité générale. "Ce n'est pas seulement le siège de la police, ce sont tous les quartiers" de La Nouvelle-Orléans, a-t-elle asséné aux conseillers. "La saleté est inouïe."

"Vous avez plein de rongeurs qui grimpent dans les cloisons"

Un agent expérimenté, cité par le journal local The Times-Picayune, a affirmé que le siège était infesté depuis les plus de deux décennies où il a travaillé pour la police. "C'est horrible (...) Vous avez plein de rongeurs qui grimpent dans les cloisons", a-t-il dit, citant l'ouragan Katrina, qui avait dévasté en 2005 la plus grande ville de Louisiane, comme l'une des raisons de la dégradation du bâtiment.

L'an dernier, un grand nombre des 400 fonctionnaires qui œuvrent dans le QG ont été contraints de travailler à domicile pendant des semaines, voire des mois, à la suite d'une panne de climatisation. "Ce n'est pas acceptable que les gens soient traités de cette façon", a dénoncé Anne Kirkpatric au sujet de l'invasion de rats.