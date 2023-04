États-Unis : inquiets, des États démocrates constituent des stocks de pilules abortives

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ainsi expliqué que son État était en train de faire un stock d'urgence de deux millions de pilules de misoprostol, l'autre pilule utilisée pour les avortements médicamenteux. "Nous ne céderons pas aux extrémistes qui tentent d'interdire ces services d'avortement essentiels", a martelé dans un communiqué le gouverneur. Son État aurait déjà reçu 250.000 de ces pilules, qui peuvent être utilisées seules comme alternative à la mifépristone. "L'avortement médicamenteux reste légal en Californie", a-t-il par ailleurs insisté.

Le Massachusetts a également annoncé lundi 10 avril avoir acheté plus de 15.000 pilules de mifépristone, soit l'équivalent d'un an de stock habituellement utilisé par cet État. Il va aussi débloquer un million de dollars pour permettre aux professionnels de santé de faire des stocks de cette pilule, avant que la justice se prononce définitivement sur son devenir. "Nous n'allons pas laisser un juge extrémiste du Texas revenir en arrière sur ce médicament qui a fait ses preuves et restreindre l'accès aux soins dans notre État", a expliqué devant la presse la gouverneure démocrate Maura Healey.

La semaine dernière, l'État de Washington a aussi indiqué avoir acheté 30.000 pilules de mifépristone, soit trois ans de stock, pour se préparer à toute éventualité.