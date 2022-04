États-Unis : des vidéos montrant un policier blanc abattant un homme noir dans le Michigan provoquent l'indignation

"La vidéo montre clairement qu'il s'agissait d'un usage inutile, excessif et fatal de la force contre un homme noir non armé qui était désorienté par la rencontre et craignait pour sa vie", a commenté de son côté Ben Crump, l'un des avocats de la famille de Patrick Lyoya, auprès du New York Times. Il a demandé que l'officier soit renvoyé et poursuivi en justice. Pour le moment, il a été placé en congés payés en attente des résultats de l'enquête menée par la police de l'État du Michigan et a été suspendu de ses fonctions de policier.