Désastre écologique dans l'Ohio : l'inusable Erin Brockovich n'a "jamais rien vu de tel"

Plus tard, dans la soirée, elle a tenu une réunion publique pour "travailler" avec les victimes sur les suites à donner à "la négligence de Norfolk Southern", la société ferroviaire incriminée, et des autorités locales. "Je ressens votre angoisse, je ressens votre frustration. Vous n'êtes pas seuls. (...) On vous dira que tout va bien, que vous êtes en sécurité, mais ce n'est pas bien. Je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans", a-t-elle affirmé devant une population traumatisée et en colère. "Soyez vigilants, tenez bon. Nous allons vous donner autant d'informations que possible, dont certaines que vous ne voudrez peut-être pas entendre et qui pourraient vous effrayer. Mais plus vous en savez, mieux vous pouvez vous préparer à mesure que nous avançons..."