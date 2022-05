Deux ans après le meurtre de George Floyd, Joe Biden tente d'engager une réforme de la police

Pour autant, la réforme est limitée. En effet, le décret adopté par le président américain ne s'imposera qu'aux agences fédérales. États et collectivités locales, dotés aux États-Unis de pouvoirs de police et de justice étendus, seront libres d'adopter ou pas les mesures. Pour que la réforme soit engagée à tous les échelons, il aurait fallu une loi, votée par le Congrès. Or, le président démocrate n'a pas réussi à le faire passer, malgré ses promesses de campagne.

Malgré la date symbolique, l'annonce de cette réforme est intervenue dans un contexte difficile, au lendemain de la fusillade qui a eu lieu dans une école au Texas qui a fait 21 morts, dont 19 enfants. Destiné à montrer "ce que nous pouvons faire ensemble pour guérir l'âme de cette nation", le décret paraît donc surtout illustrer toute la limite des pouvoirs de Joe Biden pour transformer son pays.