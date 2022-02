États-Unis : deux ans de prison pour la policière à l'origine de la mort d'un conducteur noir

La mort du jeune homme avait ému les États-Unis et était intervenue pendant le procès du policier blanc Derek Chauvin qui, en mai 2020 à Minneapolis, avait asphyxié le quadragénaire noir George Floyd. Près d'un an après les faits, le verdict ravive la colère. "Je reconnais que certains seront en désaccord avec la sentence", a admis la juge Regina Chu. La policière "a fait une tragique erreur" alors qu'elle effectuait "une arrestation légale".

"Elle n'a jamais eu l'intention de faire du mal", a-t-elle ajouté, la voix submergée par l'émotion, soulignant que l'affaire était totalement différente de la mort de George Floyd. Kim Potter pourra sortir de prison au bout de 16 mois et purger le reste de sa peine en liberté conditionnelle.

Au début de l'audience, le procureur Matt Frank avait réclamé une peine d'un peu plus de sept ans de prison pour cette policière blanche aux 26 années d'une carrière jusque-là sans accroc. La famille de Daunte Wright, qui avait au contraire réclamé "la peine la plus sévère possible", a exprimé sa colère à la sortie du tribunal. "Kim Potter a tué mon fils et il est mort le 11 avril. Aujourd'hui, la justice l'a tué une nouvelle fois", a lancé Katie Wright. "On m'a trompé, ça me fait mal et je suis très en colère", a ajouté son mari, Arbuey Wright, estimant que l'ancienne policière n'avait reçu "qu'une tape sur la main".