États-Unis : deux lauréates de Miss USA démissionnent afin de préserver leur santé mentale

Les lauréates 2023 Miss USA et Miss Teen USA ont rendu leurs couronnes cette semaine en invoquant des raisons de "santé mentale". Ces départs interviennent quelques jours après la démission de la cheffe des réseaux sociaux de l'organisation Miss USA. Celle-ci a notamment dénoncé un environnement de travail "toxique".

C'est la première fois en sept décennies qu'une lauréate du concours Miss USA démissionne pour une raison autre qu'un couronnement au concours Miss Univers. Noelia Voigt, couronnée Miss USA 2023 à l'âge de 24 ans, a rendu cette semaine sa couronne en invoquant des raisons de "santé mentale", tout comme UmaSofia Srivastava, élue Miss Teen USA 2023 à 17 ans.

Cette polémique sur d'éventuels mauvais traitements psychologiques et pressions sur ces jeunes femmes a démarré discrètement, il y a une semaine, sur les réseaux sociaux. Elle a pris de l'ampleur cette semaine. Tout commence le 3 mai quand la cheffe des réseaux sociaux de l'organisation Miss USA, Claudia Michelle, annonce son départ dans un long message publié sur Instagram. Elle y cite nommément Noelia Voigt, une Américaine d'origine vénézuélienne, et sa compatriote d'origine indienne et mexicaine, UmaSofia Srivastava, élue Miss Teen USA 2023 à 17 ans.

"Toxicité" et "intimidation"

"J'ai eu le privilège de travailler étroitement avec Noelia et j'ai malheureusement constaté une atteinte à sa santé mentale depuis notre première rencontre", dénonce Claudia Michelle. "J'étais aussi aux premières loges pour témoigner du manque de respect à l'égard d'Uma et de sa famille", poursuit-elle. Elle avertit que "la santé mentale et le bonheur de Noelia et d'Uma en ont pris un coup" et refuse de "garder le silence".

Claudia Michelle affirme aussi "désavouer la toxicité et l'intimidation sous toutes ses formes sur le lieu de travail" et brocarde la manière "non professionnelle et inadéquate" dont "le management actuel parle des lauréates". La dirigeante démissionnaire rappelle que "sans (ces jeunes femmes) il n'y a ni Miss USA, ni Miss Teen USA" et que "leurs voix et leurs histoires doivent être écoutées et non tues".

"Donnez la priorité à votre santé mentale"

Trois jours plus tard, lundi, Noelia Voigt annonce sur Instagram qu'elle renonce à son titre de Miss USA. "Je me rends compte du choc que cela peut représenter pour beaucoup. Ne mettez jamais en péril votre bien-être physique et mental. Notre santé est notre richesse (...) Donnez la priorité à votre santé mentale, défendez-vous et défendez les autres en prenant la parole sans avoir jamais peur de ce que l'avenir vous réserve", plaide avec force la jeune femme dans son message. Noelia Voigt est suivie mercredi par sa benjamine UmaSofia Srivastava. Celle-ci proclame également sur Instagram avoir "décidé de démissionner car (ses) valeurs personnelles ne correspondent plus pleinement à celles de la direction de l'organisation" Miss USA.

En réponse au message de Claudia Michelle, dans une déclaration adressée au média USA Today, Miss USA dit être "troublée d'entendre les fausses accusations portées par une ancienne employée de Miss USA". "Miss USA s'engage à favoriser un environnement sûr, inclusif et solidaire. Nous prenons ces allégations au sérieux, nous avons et nous continuerons de donner la priorité au bien-être de toutes les personnes impliquées dans Miss USA", affirme l’organisation. Miss USA déclare également auprès de USA Today "respecter et soutenir la décision de l'ancienne Miss USA Noelia Voigt de démissionner de ses fonctions". "Le bien-être de nos tenants du titre est une priorité absolue", poursuit l’organisation du concours.

La PDG et présidente de Miss USA, Laylah Rose, déclare de son côté auprès de Business Insider que "notre objectif global chez Miss USA est de célébrer et d'autonomiser les femmes". "Depuis le début, mon objectif personnel en tant que dirigeante de cette organisation a été d'inspirer les femmes à toujours créer de nouveaux rêves, à avoir le courage de tout explorer et à continuer de préserver leur intégrité tout au long de leur parcours", dit-elle. Auprès du New York Times, Laylah Rose indique par ailleurs travailler sur "des mesures vraiment utiles" qui pourront être prises "ensemble", sans préciser quelles pourraient être ces mesures.